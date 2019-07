Aantal treinreizigers in 2018 met 2,7 procent gestegen

In 2018 is het aantal in- en uitstappers met 2,2% gestegen op een gemiddelde werkdag. In het weekend is de stijging zelfs 4,2%. De totale groei is daarmee 2,7%. 'Dit heeft te maken met economische groei en verbetering van de dienstregeling. Het totaal aantal reizen op een gemiddelde werkdag bedraagt ongeveer 1,3 miljoen', zo laat NS donderdag weten.

Utrecht Centraal

'Het grootste station van Nederland is wederom Utrecht Centraal met 194.000 in- en uitstappers gemiddeld per dag en gaat traditioneel nek-aan-nek met Amsterdam Centraal met 192.000', aldus NS. Utrecht Leidsche Rijn is voor het tweede jaar op rij de snelste stijger. Daarom delen we daar vandaag in de avondspits Raket-ijsjes uit aan reizigers.

Grootste stations en snelste stijgers

De stijging van het aantal in- en uitstappers concentreert zich vooral in de stedelijke gebieden en is in de spits groter dan in de dalperiode. Net als voorgaande jaren is Utrecht Centraal het grootste station van Nederland met een stijging van 4% naar 194.000 in- en uitstappers per werkdag. Het wordt op de voet gevolgd door Amsterdam Centraal dat even snel groeit naar 192.000. De groei op de 5 grootste stations (Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Schiphol Airport) is net als vorig jaar gemiddeld 5%.

Station Schiphol Airport

De grootste stijger van deze vijf is de afgelopen 3 jaar station Schiphol Airport met 7% naar ruim 92.000 in- en uitstappers. Dit heeft te maken met de grote groei van de luchthaven. Ook Amsterdam Zuid groeit gestaag, met zo’n 61.000 in- en uitstappers is hier een groei te zien van 11%. Dit heeft te maken met de gebiedsontwikkeling en de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn.

Nieuwe stations

De relatief nieuwe stations doen het ook goed. Je ziet dat de eerste jaren hier de reizigersgroei geleidelijk toeneemt, waarna het stabiliseert. Utrecht Vaartsche Rijn heeft al circa 8.000 in- en uitstappers en Utrecht Leidsche Rijn laat voor het tweede jaar op rij het hoogste groeipercentage (29%) zien naar een kleine 3.000 in- en uitstappers.

Oog voor het kleine

De kleinste stations waar alleen NS rijdt, zijn net als vorig jaar Eijsden met 160 in- en uitstappers en Soest met 218.