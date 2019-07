Aftrap zomervakanties gaat gepaard met files in Europa

Schoolvakanties

'Vrijdagmiddag 5 juli sluiten in ons land de scholen in de regio Zuid en begint voor een miljoen mensen de vakantie. Ook in het noorden en midden van Duitsland en in België gaan de scholen voor een aantal weken dicht. Vakantiegangers die van plan zijn het weekeinde te vertrekken moeten rekening houden met files', aldus de ANWB.

Duitsland

In Duitsland wordt het vooral op zaterdag druk op de wegen. De knelpunten zijn de A1 en A7 bij Bremen en Hamburg , de A3 tussen Arnhem en Oberhausen en van Frankfurt tot Neurenberg. Ook op de A5 tussen Karlsruhe en Bazel, de A7 van Würzburg tot aan Ulm en de A8 Stuttgart - München-Salzburg kunnen zaterdag flinke files ontstaan. De vele wegwerkzaamheden zullen het vakantieverkeer ook dit jaar weer parten spelen. In het hele land wordt er op meer dan 500 plaatsen aan de weg gewerkt, ook op populaire vakantieroutes.

Frankrijk

In Frankrijk valt de drukte vooralsnog mee. Wel kan het zaterdag vastlopen op de snelwegen rond Parijs, op de A7 Lyon-Orange, de A9 Orange-Spaanse grens en de A10 Parijs-Orleans.

Zwitserland

In Zwitserland begint in 8 kantons de zomervakantie. Daar is de 15 kilometer lange St. Gotthardtunnel (A2) de belangrijkste flessenhals. De wachttijd kan daar oplopen tot 2 uur.

Oostenrijk

In Oostenrijk moeten automobilisten geduld hebben op de A10/A11 van Salzburg via Villach naar Slovenië. Daar zijn de Tauern- en Karawankentunnel de belangrijkste knelpunten. Ook op de route Innsbruck-Brenner-Verona (A13/A22)richting Italië worden zaterdag files verwacht. De Oostenrijkers ontmoedigen dit jaar het gebruik van Bundesstrassen als doorreisroute. Dat speelt vooral in Tirol en dan alleen in het weekend.