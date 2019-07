Zware aardbeving treft Californië

De Amerikaanse staat Californië is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6.4 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de buurt van Searles Valley, ruim 300 kilometer ten noordoosten van Los Angeles.

De aardbeving had een kracht van 6,4 op een diepte van 8,7 kilometer. Het epicentrum lag in de buurt van Searles Valley, ruim 300 kilometer ten noordoosten van Los Angeles. Volgens onderzoekers is het de zwaarste aardbeving in Californië in de afgelopen twintig jaar.