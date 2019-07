Dode bij schietpartij in Houten

In het Utrechtse Houten heeft donderdagavond een schietpartij plaatsgevonden waarbij tenminste één persoon om het leven is gekomen.

Volgens De Telegraaf bevond het slachtoffer zich op de bijrijdersstoel van een auto en werd op de Schonenburgseind onder vuur genomen. Getuigen zeggen tegenover de krant dat er veel schoten zijn gelost. De gehele rechterkant van de auto zou vernield zijn.

Direct na het schietincident waren hulpdiensten snel ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Hulp voor het slachtoffer mocht niet meer baten. Deze overleed op de plaats van het incident.

Naast het slachtoffer zou een vrouw in de auto hebben gezeten. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend gemaakt door de politie. Op internet circuleren wel al condoleances voor een persoon.