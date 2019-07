Amsterdamse traumahelikopter landt in Schiedam

Omdat de Rotterdamse traumahelikopter al ingezet was in Den Haag kwam dus de Amsterdamse naar Schiedam. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam. De arts van het MMT reed mee in de ambulance. Hij is later opgehaald met de helikopter waarna de terugvlucht naar Amsterdam ingezet kon worden.