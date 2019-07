Tweede arrestatie na schietincident

De politie hield zaterdagavond 6 juli een man uit Rosmalen aan vanwege betrokkenheid bij een schietincident in Rosmalen. Dat vond plaats op donderdagmiddag 4 juli midden in een woonwijk. Eerder werd al een verdachte uit ’s-Hertogenbosch aangehouden.

Bij de meldkamer kwam die donderdagmiddag rond 17.00 uur informatie binnen dat er op een woning aan de Groote Wielenlaan in Rosmalen geschoten was. Er zou vanuit een auto geschoten zijn. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Binnen een uur na de melding arresteerde de politie in zijn woning in ’s-Hertogenbosch een 27-jarige verdachte.

Tweede verdachte

Verder onderzoek leidde uiteindelijk naar de 21-jarige verdachte uit Rosmalen. Hij werd gisteren door het arrestatieteam van de politie aangehouden op de N65 tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Ook deze man wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident en zit vast voor verder onderzoek.