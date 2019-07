Explosie blaast voordeur eruit bij appartementencomplex in Oss

Harde knal

Bewoners van het appartementencomplex werden in de nacht van zondag op maandag rond 04.30 uur opgeschrikt door een harde knal. Volgens de politie is voordeur van een woning in het appartementencomplex vernield met vuurwerk.

Glas

De bewoner van het appartement schrok ’s-morgens in alle vroegte van een harde knal bij zijn voordeur. Daar bleek het glas uit gesprongen en de deur zelf was ontzet. De gealarmeerde politie voerde een technisch onderzoek uit en daaruit is gebleken dat er vermoedelijk een zwaar stuk vuurwerk tegen de voordeur is geplaatst. De politie doet nog verder onderzoek naar de aanleiding van het incident. Er is nog niemand aangehouden.

Zelfgemaakt explosief

Begin dit jaar werd er op 2 januari bij hetzelfde appartementencomplex een zelfgemaakt explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) heeft dit explosief toen weggehaald.