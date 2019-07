Identiteit slachtoffer explosie Vlaardingen bekend

Vrijdag 5 juli zijn bij een explosie in een woning aan de van der Waalsstraat twee mensen om het leven gekomen. Nader onderzoek toont aan dat het gaat om de bewoners, een man van 43 jaar en een 38-jarige vrouw. De oorzaak van de explosie is nog onbekend en wordt onderzocht.

Even voor 09:00 uur kregen hulpdiensten de melding van een explosie, waarbij de gevel van de woning zwaar beschadigd raakte. Direct werd de hulpverlening gestart en de brandweer had de brand die na de explosie ontstond snel onder controle. In de woning troffen de hulpverleners de levenloze lichamen aan van een man en vrouw.