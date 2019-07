GS moet nieuw besluit nemen over maatregelen vliegenoverlast Brunssum

Omdat omwonenden veel klachten hebben ingediend over overlast van vliegen die zich uit het bedrijfsterrein in Brunssum verspreiden, heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg die bedrijven gelast om de hele bedrijfsvoorraad binnen 2 weken te verwerken of af te voeren. De productie mag pas weer worden hervat nadat afdoende maatregelen zijn genomen om verspreiding van vliegen te voorkomen.