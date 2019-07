OM vervolgt Taghi en Razzouki voor reeks moordopdrachten

Bij verstek gedagvaard

'Zij zijn bij verstek gedagvaard. Het OM heeft de rechtbank verzocht de zaken buiten hun aanwezigheid te behandelen. De tenlasteleggingen van Taghi, Saïd Razzouki en medeverdachte Zakaria A. worden in september uitgebreid met de moord op Martin Kok op 8 december 2016 in Laren. Daarbij worden ook opgenomen een poging tot moord op Kok eerder op diezelfde dag en een poging moord op Kok op 2 juli 2016 door het plaatsen van een bom onder zijn auto. Het onderzoek Zeilboot naar de moord op Kok maakt inmiddels deel uit van het strafproces Marengo. De tenlastelegging van Taghi wordt in september nog uitgebreid met de moord op Ronald Bakker.

Onverminderde zoektocht Taghi en Razzouki

Ridouan Taghi en Saïd Razzouki zijn voorvluchtig. De aanhouding van beide verdachten heeft de hoogste prioriteit van politie en justitie. Zij zijn met foto’s op nationale en internationale opsporingslijsten geplaatst. Voor informatie die leidt tot hun aanhouding zijn beloningen van 100.000 euro uitgeloofd.

'Marengo'

In de zaak ‘Marengo’ staan 16 verdachten terecht voor verschillende moorden en pogingen tot moord. In het strafdossier komt een beeld naar voren van een geoliede moordmachine. Verschillende verdachten zijn volgens OM ingezet om zo efficiënt mogelijk moorden te plegen. Daarbij gold een vaste rolverdeling van chauffeurs, spotters en schutters. Een mensenleven was niets waard, gelet ook op tenminste twee zogenoemde vergismoorden.

Drempel liquidatie ligt lager dan voorheen

De drempel om een liquidatie te plegen lijkt vandaag de dag lager te liggen dan voorheen. De daders zijn meestal jonge mannen, gewapend met volautomatische vuurwapens en de daarbij behorende zware munitie. Liquidaties vinden de afgelopen jaren steeds vaker plaats in de openbare ruimten, op straat en midden in woonwijken. Dat omstanders risico lopen en soms geraakt worden, wordt voor lief genomen. Helaas is vandaag de dag de term ‘vergismoord’ een gangbaar begrip geworden.

De moorden - chronologisch overzicht

-Moord op Ronald Bakker op 9 september 2015 in Huizen. Bakker was medewerker van de spyshop in Nieuwegein. Deze spyshop kwam in beeld in het onderzoek 26Koper. Hij is vermoord in zijn auto, voor de deur van zijn woning.

-Moord op Samir Erraghib op 17 april 2016 in IJsselstein. Erraghib is vermoord terwijl zijn 7-jarig dochtertje bij hem in de auto zat. Zij heeft de aanslag overleefd.

-Moord op Ranko Scekic op 22 juni 2016 in Utrecht. Scekic liep met een vriend op straat voor zijn woning toen hij werd doodgeschoten. Zijn vrouw en kinderen waren op dat moment thuis.

-Voorbereiding voor de moord op Buzhu en El Margai, contacten van Scekic.

-Poging moord op Abdelkarim Ahabad op 11 oktober 2016. Er is iemand op Ahabad afgelopen met een automatisch vuurwapen en daarna is hij klemgereden. Ahabad wist te ontkomen.

-Moord op Hakim Changachi op 12 januari 2017. Changachi is in zijn portaal van zijn flat doodgeschoten, bij vergissing. Het beoogde doelwit was Khalid Hmidat.

-Voorbereiding voor de moord op Khalid Hmidat. In de maand januari 2017 is Hmidat gevolgd en in de gaten gehouden. De moord op Hmidat is niet gelukt, de daders die gewapend bij zijn woning klaarstonden zijn overlopen.

Kroongetuige

Lange tijd lukte het niet om de geweldsspiraal te doorbreken. Er was wel TCI-informatie beschikbaar over mogelijke opdrachtgevers van liquidaties, maar onvoldoende om hen met succes te vervolgen. Een doorbraak in het onderzoek diende zich aan toen begin 2017 Nabil B., een van de verdachten van de moord op Hakim Changachi, bereid was verklaringen af te leggen over een reeks van liquidaties.