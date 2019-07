Verdachte dodelijke steekpartij Kerkrade in Heerlen aangehouden

In het centrum van Kerkrade is woensdagmiddag even voor 13.15 uur een vrouw op straat doodgestoken. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Vrouw op straat overleden

'Rond 13.15 uur kreeg de politie melding van het steekincident op de Erensteinerstraat. Een vrouw is daarbij op straat komen te overlijden', aldus de politie. Ondanks de inspanningen van de gealarmeerde hulpdiensten is het vrouwelijk slachtoffer overleden. De politie is direct gestart met een zoekactie naar de verdachte, die te voet weg is gevlucht vanaf de plaats delict.

Dader voortvluchtig

De mannelijke verdachte is in donkere kleding in onbekende richting weggevlucht vanaf de Erensteinerstraat. De politie heeft de directe omgeving afgezet en is een zoekactie begonnen naar de verdachte. Er zijn speurhonden ingezet en ook is de Duitse politie in kennis gesteld van de zoekactie naar de man.

Signalement gezochte verdachte

Via Burgernet is het signalement van de gezochte verdachte gedeeld, het betreft een: negroïde man die zwarte kleding droeg en te voet is weggevlucht vanaf de Erensteinerstraat. Burgers die hem zien, worden gevraagd om hem niet zelf te benaderen maar direct de politie te waarschuwen door 112 te bellen!

Onderzoek naar aanleiding

De Erensteinerstraat blijft voorlopig afgesloten in verband met het politieonderzoek. Dit moet ook duidelijkheid geven over de aanleiding en het motief van het dodelijke misdrijf. Getuigen die informatie hebben worden verzocht om zich te melden via 0900-8844.

Update 15.05 uur

Ook de hulp van de politiehelikopter is ingeroepen om vanaf 'boven' de omgeving rondom de plaats delict aan de Erensteinerstraat in Kerkrade in kaart te brengen. De zoekactie naar de te voet gevluchte verdachte is nog gaande. Hem gezien? Bel direct 112!

Update 16.05 uur

De verdachte van het steekincident eerder woensdagmiddag op de Erensteinerstraat in Kerkrade is rond 16.00 uur in Heerlen aangehouden. Dit heeft de politie woensdagmiddag bekendgemaakt. 'Bij de zoektocht naar de verdachte was tevens de hulp ingeroepen van de Duitse politie, helikopter en hondengeleiders. Ook werd via burgernet de hulp van het publiek ingeschakeld', aldus de politie.

Mogelijke verblijfplaats

Na het burgernetbericht kwamen er veel tips over de mogelijke verblijfplaats van de verdachte binnen. Deze informatie werd meegenomen in het onderzoek. Rond 16.00 uur kon de verdachte worden aangehouden in Heerlen. Hij werd meteen daarna tevens voorzien van de benodigde medische zorg.

Onderzoek

Het onderzoek in Kerkrade wordt nog voortgezet. Aanleiding voor het steekincident is nog altijd onderwerp van onderzoek. Daarnaast wordt bekeken wat de mogelijke relatie is tussen slachtoffer en verdachte.