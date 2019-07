Lichaam gevonden in IJmuiden

In IJmuiden is woensdagmiddag een stoffelijk overschot gevonden van een persoon langs de Badweg.

De politie bevestigd tegenover RTV NH dat er een lichaam is gevonden, maar kan verder nog details geven. ‘We weten nog niet of het om een man of een vrouw gaat. Dat gaan we eerst onderzoeken, daarna onderzoeken we de doodsoorzaak, waarbij we met alle scenario's rekening houden’, aldus de woordvoerder.

Het duingebied van IJmuiden, tussen het strand en de Westonstraat, is afgelopen gezocht naar de vermiste Beverwijkse Judith Turkstra. Of het om Turkstra gaat is niet bekend.