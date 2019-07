Boodschappen in Spanje relatief het meest goedkoop

Van de vijf meestbezochte vakantielanden is Spanje het voordeligst voor vakantiegangers die zelf de boodschappen doen. In Spanje zijn de prijzen voor voeding 4 procent lager dan gemiddeld in de Europese Unie. In Nederland liggen deze prijzen 1,1 procent boven dit gemiddelde. Dat meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe Eurostatcijfers over prijzen in 2018.

Voeding Spanje goedkoper

Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk zijn in de zomer de door Nederlanders meestbezochte vakantielanden. In vier van de vijf landen zijn de voedselprijzen hoger dan in Nederland. In de top vijf van zomervakantiebestemmingen van Nederlanders is alleen in Spanje voeding goedkoper. In Frankrijk liggen de voedselprijzen ruim 16 procent hoger dan gemiddeld in de EU. In Oostenrijk, het vijfde vakantieland op deze lijst, liggen de prijzen voor voeding bijna 27 procent boven het gemiddelde van de EU.

Vleesprijzen Oostenrijk 45 procent boven EU-gemiddelde

Wie van barbecueën houdt, is het duurste uit in Oostenrijk. Vleesprijzen liggen er 45 procent boven het Europees gemiddelde, Frankrijk is 30 procent duurder. Spanje is opnieuw het laagst geprijsd, gevolgd door Duitsland en Italië.

Aardappelen, groente en fruit zijn in Frankrijk een fractie duurder dan in Oostenrijk, bijna 27 procent boven het Europees gemiddelde. In Italië en Duitsland zijn de prijzen 7 procent en 5 procent hoger dan dat gemiddelde, in Spanje liggen de prijzen daar 1,1 procent onder. In Nederland liggen deze prijzen iets boven het EU-gemiddelde (2,2 procent).

Dranken goedkoop in Spanje en Duitsland

Bij dranken zijn de prijsverschillen gematigder. Uitschieters zijn Oostenrijk, waar de niet-alcoholische dranken 13 procent boven het EU-gemiddelde liggen, en Spanje en Duitsland. Alcoholische dranken liggen hier respectievelijk 16 procent en 11 procent onder het EU-gemiddelde.

Restaurants en hotels relatief duur in Frankrijk

In Frankrijk zijn behalve voeding ook hotels en restaurants hoger geprijsd dan gemiddeld in de Europese Unie. De prijzen voor hotels en restaurants liggen er 18 procent hoger. In Spanje zijn hotels en restaurants het goedkoopst.

Noord-Macedonië heeft goedkoopste voeding binnen Europa

Het goedkoopste land in Europa voor voeding is Noord-Macedonië, waar de prijzen bijna 40 procent onder het EU-gemiddelde liggen, gevolgd door Roemenië en Polen. Het duurste land is Zwitserland. Daar liggen de prijzen bijna 64 procent boven het EU-gemiddelde. Noorwegen ligt hier een fractie onder, gevolgd door IJsland.