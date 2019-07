FNV: Stakingen HTM van de baan door nieuwe cao

Lonen stijgen

'In 2019 stijgen de lonen van de bus- en tramchauffeurs met 3,2% en in 2020 nogmaals met een percentage dat gelijk ligt aan de inflatie. Ook wordt de eindejaarsuitkering in 2019 verhoogd met 500 euro en in 2020 met 400 euro extra, komt er een generatiepact en worden alle uitzendkrachten in dienst genomen die in de rijdienst werken', aldus FNV.

'HTM tot inkeer gekomen'

Eric Vermeulen, bestuurder FNV Stadsvervoer: ‘Door de succesvolle staking in de ochtendspits op 3 juli kwam HTM tot inkeer en kwam er na maandenlange stilstand ineens een bereidheid om naar de mensen te luisteren. Ze krijgen nu een keurige loonsverhoging en ook hebben we afspraken gemaakt waar we mee verder kunnen in de toekomst. Er komen meer mensen in vaste dienst, dus voor iedereen gelden dezelfde rechten. En we kijken hoe we op termijn de werkweek in kunnen korten en hoe vervroegd pensioen ingevoerd kan worden. Daardoor kunnen de HTM’ers gezond hun pensioen halen.’

Uitzendkrachten in dienst bij HTM

Verder is in de cao afgesproken dat alle uitzendkrachten in dienst komen van HTM, te beginnen met alle nieuwe medewerkers in de rijdienst op bus en tram. Ook krijgt iedereen 1 extra vrije dag wordt en wordt de vrijstelling voor nachtdiensten in twee stappen verlaagd naar 59 jaar voor het overig roosterpersoneel. Ook kunnen ouderen door de generatiepactregeling korter gaan werken met behoud van een volwaardige pensioenopbouw, zodat zij gezond kunnen doorwerken tot hun pensioen. Daarvoor in de plaats worden jongeren vast in dienst genomen. Verder komt er een onderzoek naar de mogelijkheid om in de toekomst de werktijd te verkorten met behoud van het huidige salarisniveau en wordt zo snel mogelijk een regeling voor vervroegd pensioen ingevoerd, op basis van het onlangs afgesproken pensioenakkoord.

Stemmen

De cao voor HTM geldt voor 2000 medewerkers en krijgt een looptijd van twee jaar, met terugwerkende kracht vanaf januari 2019. De vakbondsleden van FNV stemmen op 17 mei over de cao-afspraken, daarna wordt de cao pas definitief.