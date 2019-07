Kalasjnikov onder keukenblok verstopt, twee aanhoudingen

Melding drugs dealen

Het onderzoek is gestart na een melding dat er vanuit een woning in Rotterdam-Zuid drugs zou worden gedeald. Naar aanleiding daarvan heeft de politie de woning woensdag gecontroleerd. Tijdens de controle van de woning trof de politie cocaïne en XTC aan. In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten over te gaan tot doorzoeking van de woning.

Vuurwapens en munitie

Toen agenten verder zochten werd onder het keukenblok een automatisch wapen gevonden met twee houders erbij. In de kussens van de bank lag ruim vijfduizend euro contant geld verstopt, samen met een vuurwapen met geluidsdemper en munitie verstopt. In het huis lag ook een drugspers en meerdere stempels die gebruikt kunnen worden om logo’s op blokken drugs te drukken.

Man en vrouw aangehouden

Een 30-jarige vrouw die tijdens het onderzoek van de politie in de woning aanwezig was is aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit en handel in drugs. Uit het onderzoek dat de politie de afgelopen tijd had gedaan was het vermoeden ontstaan dat er nog iemand in de woning zou moeten wonen. Deze 30-jarige man is donderdagmiddag aangehouden. Beiden verdachten zitten nog vast. Het onderzoek is nog in volle gang. Er zal onder meer gekeken worden naar de herkomst en eventueel gebruik van de vuurwapens.