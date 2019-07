Gewonde bij steekpartij in Rotterdam

Bij een steekpartij op de Hesseplaats in de Rotterdamse wijk Alexander is vrijdagavond een man gewond geraakt bij een steekpartij.

Het incident vond plaats op het fietspad nabij het metrostation. De ernst van de verwondingen is niet bekend. De arts van een traumahelikopter kwam voor medische ondersteuning.

De politie was in grote getalen aanwezig omdat er een grimmige sfeer hing. Voorafgaand aan de steekpartij zou een ruzie hebben plaats gevonden. Er is door de politie één persoon aangehouden.