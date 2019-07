Partij voor de Dieren herdenkt omgekomen kippen in Kiel-Windeweer

De actie vond laat op de hoek van de Grote Markt en de Herestraat en bestond uit ongeveer 25 actievoerders.

Hoewel het winkelende publiek weinig tot geen aandacht aan de actie schonk, vindt Partij voor de Dieren-Statenlid Ankie Voerman het geen ramp. Tegenover RTV Noord zegt ze: ‘De actie is geslaagd als er weer een paar mensen zijn die hierover gaan nadenken. Alles gaat in stapjes. We kunnen nooit een hele taart winnen, maar wel elke keer een taartpunt pakken. Dat is onze bedoeling.'