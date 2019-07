Chinees marineschip bezoekt Rotterdam

Het Chinese marineschip "Xi An 153" is maandagochtend de Rotterdamse haven binnen gevaren. Onder begeleiding van een politievaartuig kwam het schip voorbij Vlaardingen en Schiedam gevaren voordat het aanmeerde in Rotterdam.

Rondleiding

Het schip werd door een groot aantal Chinezen onthaald. Zij mochten ook het schip op om deze van binnen te bekijken. De "Xi An 153" is een zogenaamd "Navy Type 052C guided-missile destroyer". Hoelang het Chinese schip in Rotterdam blijft is niet bekend.