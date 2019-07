Celstraffen geëist tegen tijdens internationale actie opgepakte Nederlanders

Er is niet gebleken dat deze verdachten betrokken zijn bij de verdovende-middelenhandel van de Italiaanse ‘Ndrangheta. Maar ze waren zelf wel bezig met het produceren en verkopen van synthetische drugs. Als het aan de officier van justitie van het Landelijk Parket ligt, gaan ze daarvoor tot 6 jaar de cel in. Dinsdagochtend behandelde de rechtbank in Zwolle de zaken tegen de eerste drie verdachten. De andere twee zaken worden dinsdagmiddag behandeld.

'Ndrangheta'

De vijf mannen, tussen de 28 en 58 jaar oud en afkomstig uit Velsen, Amsterdam, Zoetermeer en Duitsland, werden in december aangehoudentijdens een onderzoek van een Joint Investigation Team (JIT) van Nederland, Duitsland en Italië. Het JIT deed onderzoek naar de internationale handel in cocaïne, en de daarmee samenhangende witwas-praktijken, van de maffia-achtige organisatie ‘Ndrangheta. Observatie van in Nederland verblijvende Italiaanse verdachten leidde naar de vijf Nederlanders en twee werkende productielaboratoria van synthetische drugs in Amsterdam en Velsen.

100 verdachten

Uiteindelijk werden tijdens de internationale actiedag in totaal zo’n 100 verdachten aangehouden. In Nederland werd één Italiaanse verdachteaangehouden die een belangrijke schakel was in het witwassen van de verdiensten in Nederland en Duitsland. Die man werd in januari overgeleverd aan Italië.

Tijdens het onderzoek is wel contact gezien tussen de Nederlanders en Italiaanse en Zuid-Amerikaanse verdachten, maar hoe die contacten moeten worden gezien is niet duidelijk geworden, zo zei de officier van justitie van het LP die het onderzoek van het JIT in Nederland leidde. Maar uit taps en observaties bleek wel dat de Nederlanders een eigen productielijn in synthetische drugs als MDMA, XTC en designerdrugs hadden opgezet. Bij de zoekingen in de loods in Velsen en het woonhuis in Amsterdam zijn kilo’s synthetische drugs en bijvoorbeeld tabletteermachines gevonden.

Gevaar

Het belangrijkste aandeel werd volgens het OM geleverd door een vader en zoon. Zij zetten de productielijnen op. De officier van justitie rekende hen en de derde verdachte zwaar aan dat een van de 'risicovolle' labs in een woning in een appartementencomplex zat. Tegen vader en zoon werd 6 jaar cel geëist, tegen de derde verdachte 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk.

Wanneer de rechtbank in Zwolle uitspraak doet is nog niet bekend.