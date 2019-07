Vier Roemenen van dak gehaald Media Markt

Er kwam bij de politie rond 23.15 uur een verdachte melding binnen dat bij het pand van de Mediamarkt in Son en Breugel aan de Ekkersrijt een ladder omhoog werd getrokken. Agenten gingen meteen poolshoogte nemen. Als snel ontdekten ze vier mannen op het dak van het pand. Met behulp van een hoogwerker van de Brandweer gingen de agenten met politiehonden het dak op om de verdachten aan te houden. Het gaat om vier Roemeense mannen van 31, 32, 33 en 39 jaar. Op het dak vonden ze inbrekerswerktuigen. Deze zijn in beslag zijn genomen.

Verder onderzoek

Het bleef in Son en Breugel bij een poging om in te breken. De verdachten zijn naar beneden gehaald en zitten vast. De politie onderzoekt of zij betrokken zijn bij andere inbraken of pogingen daartoe.