Gevel appartement ontzet na explosie flatwoning Maassluis

In een flatwoning op de 1e verdieping aan de Merellaan in Maassluis heeft woensdagmiddag een explosie plaatsgevonden. De brandweer schaalde direct op naar Middelbrand.

Gevel ontzet

Al snel bleek dat er bij de explosie geen brand was ontstaan. Wel was een deel van de gevel met de ramen uit de muur geblazen door de kracht van de explosie. De bewoners werden ter plaatse nagekeken door ambulancemedewerkers. Zij raakten verder niet gewond. De vermoedelijke oorzaak is een busje deodorant dat is ontploft.