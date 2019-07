Negeren bandenspanningslampje leidt tot ernstig ongeluk én strafzaak

Het was mooi weer en de Moordrechter ging snel wat statafels halen voor de barbecue later die dag. Toen knipperde er plotseling een lampje op zijn dashboard en klonk er een piep. Daarbij verscheen op het display de tekst: “TPMS bandenspanning: storing! Zie instructieboekje”. TPMS staat voor ‘Tire Pressure Monitoring System, een systeem dat sinds 2017 verplicht in nieuwe auto’s zit.

De chauffeur stelde dat hij de licht- en geluidssignalen niet heeft meegekregen. Maar volgens de officier van justitie waren die niet te missen en had de man bij de eerstvolgende mogelijkheid moeten stoppen om zijn banden te controleren. In plaats daarvan bleef hij op hoge snelheid op de linkerbaan rijden. Totdat door de leeglopende band de auto onbestuurbaar was geworden.

Achterop de stilstaande auto

“Naar rechts ging niet. Ik stopte links en probeerde het verkeer te waarschuwen”, verklaarde de Moordrechter. Tevergeefs; een 47-jarige man zag het te laat en klapte met 120 kilometer per uur achterop de stilstaande auto. De tweede auto ging enkele keren over de kop waarbij de bestuurder eruit werd geslingerd.

Volgens de officier van justitie heeft de Moordrechter een enorm risico genomen door ondanks de waarschuwing van het systeem maar liefst 21 kilometer door te rijden. Dat blijkt uit de boordcomputer die dit heeft vastgelegd. Door zijn schuld heeft het slachtoffer ernstig en blijvend letsel opgelopen, waaronder breuken aan zijn rugwervels. “Ik kan niets meer. Zelfs niet mijn eigen kind optillen”, aldus de man.

Forse taakstraf

Hoewel de Moordrechter geen opzet had en het gebeurde zeer betreurde, vond de officier van justitie toch een forse taakstraf op zijn plaats. Hij eiste 120 uur taakstraf tegen de man. Ook vroeg de officier om een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van twee jaar. Als de Moordrechter binnen die periode opnieuw in de fout gaat, moet hij voor twee jaar zijn rijbewijs inleveren.