Magneetvissers halen vuurwapen boven

In het water van de Amstelkade in Amsterdam hebben twee 12-jarige magneetvissers woensdagmiddag een vuurwapen boven water gehaald.

Zij belde direct de politie die direct zagen dat het om een echt vuurwapen ging, meldt de politie op Facebook.

De Forensische Opsporing is ingezet om het wapen te onderzoeken. Hiervoor is het in beslag genomen.