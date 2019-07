Gestolen Tesla klemgereden door de politie

De politie heeft donderdagochtend op de Lodewijk Pincoffsweg in Rotterdam een gestolen Tesla klemgereden. Hierbij raakten ook enkele geparkeerde auto's beschadigd.

Man (35) aangehouden

Een 35-jarige man is aangehouden na de achtervolging. Hij bleek onder invloed te zijn van drugs. De auto is vermoedelijk afgelopen nacht gestolen in Vlaardingen.