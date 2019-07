Snel duidelijkheid nodig over situatie afvalverbranding AEB

De Nederlandse afval- en recyclingmarkt stagneert als er niet snel een oplossing komt voor afvalstromen die de komende tijd niet door Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam verwerkt kunnen worden. Dat heeft de Vereniging Afvalbedrijven in een brief aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam geschreven.

Afval ophalen in gevaar

AEB moet gemaakte afspraken kunnen concretiseren, anders komt niet alleen de verwerking van afval in gevaar, maar bestaat ook de kans dat binnenkort het huishoudelijk afval in Amsterdam en omgeving niet meer opgehaald kan worden.

Tijdelijke buffer

De sector heeft de helpende hand uitgestoken en tijdelijke buffercapaciteit gecreëerd voor afvalstromen die AEB nu niet kan verwerken. Ook is op verschillende plekken al capaciteit vrijgemaakt voor verwerking. Die kan echter pas beginnen als er een financiële garantstelling is afgegeven, maar de gesprekken met gemeente en banken hebben nog niets opgeleverd. De Vereniging Afvalbedrijven verzoekt de gemeente Amsterdam daarom in de brief dringend te helpen bespoedigen dat AEB de gemaakte afspraken kan nakomen.

Verbrandingslijnen AEB gedeeltelijk buiten bedrijf

AEB heeft mede naar aanleiding van het verscherpt toezicht een verbetertraject opgestart om de veiligheid van de installaties en systemen te optimaliseren. De snelheid waarmee de verbeteringen worden doorgevoerd, is tot nu toe onvoldoende. Om de veiligheid te borgen hebben medewerkers samen met het management geconstateerd dat het noodzakelijk is om de verbrandingslijnen gedeeltelijk uit bedrijf te nemen. AEB is daarmee op 5 juli gestart.

Drastische aanpak

AEB heeft tot deze drastisch andere aanpak besloten om de veiligheid van haar medewerkers te kunnen blijven borgen en de installaties versneld op het niveau te brengen dat nodig is voor een betrouwbare en voorspelbare productie van afvalverwerking en energielevering.