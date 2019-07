Jongere minder vaak, oudere vaker gelukkig dan in 1997

Van de 18- tot 25-jarigen gaf 86 procent in 2018 aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 procent. De ervaren mate van geluk en tevredenheid met het leven van de totale Nederlandse bevolking is de afgelopen twee decennia nauwelijks veranderd. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS, waarmee voor het eerst lange-termijnontwikkelingen worden beschreven van het ervaren welzijn van Nederlanders.

Onder 55- tot 65-jarigen steeg tussen 1997 en 2018 het aandeel dat zegt gelukkig te zijn van 84 procent naar 89 procent. In 1997 waren mensen jonger dan 55 jaar nog vaker gelukkig dan 55-plussers, in 2018 is dat niet meer het geval.

Vooral meer 25- tot 35-jarigen tevreden met het leven

In 2018 was 86 procent van de volwassenen in Nederland naar eigen zeggen tevreden met het leven. Dat is iets hoger dan in 1997, toen 84 procent zich tevreden toonde. Het percentage volwassenen dat tevreden is met het leven, is de afgelopen 21 jaar het sterkst gestegen onder 25- tot 35-jarigen: van 79 naar 85 procent. In 1997 was het aandeel tevredenen onder hen nog het laagst van alle leeftijdsgroepen, in 2018 is er geen verschil meer met de andere leeftijdsgroepen. Ook onder 35- tot 45-jarigen en onder 65- tot 75-jarigen is de ervaren tevredenheid licht toegenomen ten opzichte van 1997.

Welzijn bevolking al twee decennia nagenoeg onveranderd

Het deel van de 18-plussers dat zegt gelukkig te zijn ligt iets hoger, en schommelde in deze periode tussen 87 procent en 89 procent. Tevredenheid en geluk houden tussen 1997 en 2018 gelijke tred en volgen al 21 jaar een vergelijkbaar, vrijwel stabiel patroon.