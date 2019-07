VEH en Hypotheekshop: Verleng looptijd van aflossingsvrije hypotheken

Veel oudere huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek verkeren in grote onzekerheid als zij na 30 jaar in hun huis willen blijven wonen. Daarvoor moet de lening worden verlengd en bij veel banken is dat niet vanzelfsprekend. Soms wordt als voorwaarde gesteld dat de klant eerst een fors bedrag aflost. Veel mensen met een bescheiden (pensioen) inkomen hebben daar het geld niet voor. Dan kan de huiseigenaar voor het ultimatum worden gesteld om het huis te verkopen, hoewel hij de maandelijkse hypotheeklasten prima kan blijven betalen.

Vereniging Eigen Huis en De Hypotheekshop roepen geldverstrekkers daarom op om de looptijd van alle aflossingsvrije hypotheken te verlengen van 30 naar 75 jaar, of om helemaal geen einddatum te hanteren.

Prima betaalbaar, toch moeten verkopen

Mensen met een bescheiden inkomen en kleine aflossingsvrije hypotheek mogen niet opeens worden gedwongen om hun huis te verkopen. “Dat zou absurd zijn, want de meesten kunnen de maandelijkse lasten van hun aflossingsvrije hypotheek nu en in de toekomst prima betalen”, zegt Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. Uit eigen onderzoek onder huiseigenaren en hypotheekadviseurs blijkt dat de betaalbaarheid van de hypotheek voor hen nu (97%) en in de toekomst (95%) doorgaans geen probleem is, maar het ineens fors aflossen van de hypotheek wel.

Ruim 1 miljoen huiseigenaren hebben een hypotheek die geheel of gedeeltelijk aflossingsvrij is. In onderzoek van VEH en De Hypotheekshop geeft bijna 50% van de huizenbezitters en ruim 80% van de hypotheekadviseurs aan dat consumenten geholpen zouden zijn met een verlengde looptijd. De insteek van de meeste particulieren is altijd geweest om de verlengde aflossingsvrije hypotheek uiteindelijk met de verkoopopbrengst van de woning in te lossen.

Oplossing wordt weinig gebruikt

Er bestaat al jaren een oplossing voor dit probleem, maar die wordt door slechts enkele geldverstrekkers gebruikt. Nico Stolwijk: “Verleng de looptijd van 30 naar 75 jaar of schrap de einddatum van de lening, zoals bijvoorbeeld bij de Rabobank het geval is. Dan dwing je mensen die vaak heel bescheiden maandlasten hebben niet om hun huis te verkopen en op zoek te gaan naar een huurhuis. Daar gaan ze altijd op achteruit, want de maandelijkse huur is vaak hoger dan de hypotheek. Dat is vaak wel het laatste wat ze kunnen gebruiken als ze langer zelfstandig willen blijven wonen.”

Meestal geen betalingsproblemen

Het verlengen van de aflossingsvrije hypotheek biedt vooral oudere huiseigenaren zekerheid. Zij hebben vaak een relatief lage aflossingsvrije lening. Hypotheken onder de € 100.000 kunnen volgens Vereniging Eigen Huis en De Hypotheekshop zonder meer worden verlengd. Met een lange rentevaste periode en dankzij de lage hypotheekrente van 2% of zelfs minder zijn zij vele jaren verzekerd van lage maandlasten. Ook als de rente zou oplopen naar 5% en de renteaftrek vervalt, dan blijven de maandelijkse lasten van zo’n hypotheek met € 417 bescheiden en lager dan de maandelijkse lasten van een sociale huurwoning.

Overleg over betaalbaarheid is altijd nodig

Wel is het belangrijk dat de bank of hypotheekadviseur tussentijds samen met de klant nagaat of de hypotheek na pensionering nog betaalbaar blijft, vooral als de hypotheekrenteaftrek vervalt. Mark de Rijke, directeur van De Hypotheekshop: “Als de klant weet dat de hypotheek kan worden verlengd neemt dat de dreiging van een gedwongen verkoop weg”.

Aflossingsvrij vaak prima passende hypotheek

De meeste huiseigenaren zien hun aflossingsvrije hypotheek niet als een verkeerde keuze. Mark de Rijke: “Velen hebben er bewust voor gekozen vanwege de flexibiliteit en lage lasten. Voor ouderen met een beperkt pensioeninkomen is de aflossingsvrije hypotheek vaak de beste oplossing om in hun huis te kunnen blijven wonen. Zij hebben vaak ruim voldoende overwaarde en omdat hun maandlasten bescheiden zijn is aflossen dan niet noodzakelijk. Want uiteindelijk wordt de hypotheek bij de verkoop van het huis volledig terugbetaald.”