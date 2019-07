Code Geel voor onweer en windstoten

Hittegolf

De kans op een hittegolf neemt met de stijgingen van de temperatuur volgende week daarom ook toe maar de vraag is of we ook van een landelijke hittegolf kunnen spreken. Hiervoor moet de temperatuur in De Bilt 5 dagen op rij boven de 25 graden uitkomen, zogenaamde zomerse dagen en op minstens 3 dagen daarvan zelfs boven de 30 graden, zogenaamde tropische dagen.

Code Geel

Maar eerst heeft het KNMI voor zaterdagmiddag Code Geel afgegeven voor de oostelijke helft van het land. Morgenmiddag komen er in het oosten onweersbuien voor met hagel en windstoten. 'Vanaf morgenmiddag is er in de oostelijke helft van het land kans op onweersbuien met hagel en windstoten van 60-70 km/uur. De waarschuwing geldt zaterdag van 13.00 tot 20.00 uur', aldus het KNMI.