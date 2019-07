Vierdaagse Nijmegen voorbij, 17.523 blaren doorgeprikt

Het Rode Kruis heeft afgelopen week 17.523 blaren geprikt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Dat waren er minder dan vorig jaar. 'Het goede wandelweer zorgde waarschijnlijk voor minder pijnlijke voeten bij de wandelaars', zo meldt het Rode Kruis vrijdag.

Eikenprocessierups

'De verwachte overlast van de gevreesde eikenprocessierups is gelukkig uitgebleven. Er hebben zich bij onze vrijwilligers geen wandelaars gemeld met klachten van de rupsjes', aldus het Rode Kruis.

Schaaf- en snijwonden

De hulpverleners prikten niet alleen blaren, maar kwamen ook veelvuldig in actie om EHBO te verlenen aan de wandelaars of het toegestroomde publiek. Naast zere voeten hadden de wandelaars ook te kampen met klachten als schaaf- en snijwonden en overbelaste spieren en gewrichten. Ook werden enkele tientallen mensen gedurende de week behandeld voor flauwte na aankomst op de Wedren. Vaak omdat ze toch te weinig gedronken of gegeten hadden.

Cijfers 2019

In totaal heeft het Rode Kruis een kleine duizend hulpverleners ingezet: ruim 800 vrijwilligers voor de wandelaars en ruim 100 vrijwilligers tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Voor de hulpverlening bij de hulpposten zijn de afgelopen vier dagen de volgende materialen gebruikt:

10.000 bloedlancetten (om de blaren te prikken)

27.000 handschoenen (en nog eens 3.000 roze handschoenen voor de Roze Woensdag)

23 liter kamferspiritus (om de voeten schoon te maken)

19 km tape (voor het afplakken van de blaren)

2800 enveloppen vette watten (voor blaren tussen de tenen

26.000 gaasjes

6 liter jodium