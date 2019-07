Utrecht wil dat burgemeester van Zanen nog 6 jaar extra blijft

De gemeenteraad van Utrecht heeft burgemeester Jan van Zanen voorgedragen voor herbenoeming. Van Zanen is sinds 2014 burgemeester van deze gemeente en zijn termijn loopt in januari 2020 af. 'De gemeenteraad wil graag dat de heer Van Zanen ook de komende 6 jaar burgemeester van Utrecht blijft', zo heeft de gemeente Utrecht laten weten.

Advies vertrouwenscommissie

De raad heeft dinsdag 18 juli besloten het advies van de vertrouwenscommissie over te nemen en Jan van Zanen voor te dragen voor herbenoeming. De vertrouwenscommissie was unaniem positief over het functioneren van de heer Van Zanen. De commissie kwalificeert zijn functioneren de afgelopen periode als volgt.

'Vervult rol met verve'

‘De heer Van Zanen vervult zijn rol als boegbeeld en burgervader met verve. Hij doet dit naturel, spontaan en met gevoel voor het moment én de mensen aanwezig. Iedereen in Utrecht, van de mensen achter de balie tot en met de directeur in de stad, kent Jan van Zanen. De rol van burgervader en belangenbehartiger weet hij goed in te vullen. Hij is betrokken bij de stad en zet zich onvermoeibaar in voor onze gemeente. Er is grote waardering voor zijn inzet en we willen hem graag nog eens zes jaar behouden voor Utrecht’.