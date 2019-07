Reddingsbrigade Nederland heeft grote zorgen over toename aantal verdrinkingen

Het aantal verdrinkingen lag in 2018 beduidend hoger dan in voorgaande jaren. In 2018 verdronken in Nederland 112 mensen, meer dan in 2017 (85).

Reddingsbrigade Nederland is niet verbaasd over deze toename en maakt zich daar grote zorgen over. Directeur Koen Breedveld: ‘Door het warme weer trokken heel veel Nederlanders in 2018 naar het water. De reddingsbrigades hebben dat ook gemerkt. Vorig jaar kwamen strandbrigades 7900 keer in actie, 2400 keer vaker dan het jaar ervoor. Als zomers als die in 2018 normaal gaan worden, dan hebben we nog een berg werk te verzetten om te zorgen dat Nederland veilig kan blijven genieten van het water’.

Zelfredzaamheid

Maar het warme weer is volgens Breedveld niet de enige reden waarom er meer aandacht moet komen voor het voorkomen van verdrinkingen. ‘Kinderen worden steeds minder motorisch vaardig, dat heeft ook invloed op de zelfredzaamheid van burgers in het water. We zwemmen ook minder vaak dan vroeger. We poedelen dan wel vaker als het 30 warm is, maar we zwemmen minder vaak. Ook dat vergroot de kans op verdrinkingen. Bovendien hebben we nog steeds te maken met mensen die uit andere landen komen waar men niet met waterrecreatie opgroeit. De kans is dan groter dat die mensen zich er niet van bewust zijn dat je je kind op zwemles moet laten gaan, dat je niet moet zwemmen als je alcohol hebt gedronken, wat muien zijn of dat je kramp kunt krijgen tijdens het zwemmen’.

Niet alleen A diploma

Reddingsbrigade Nederland bepleit dat er meer gedaan wordt om verdrinkingen te voorkomen. Breedveld: ‘We moeten veel meer werk maken van mensen bewust maken dat water niet alleen leuk is, maar ook gevaar in zich herbergt. Dat kan prima op scholen. Niet iedere school hoeft schoolzwemmen aan te bieden. Maar via een natte gymles of bij lessen aardrijkskunde of geschiedenis kun je kinderen prima bagage mee geven om veiliger te zwemmen. Zwembaden, -scholen en - verenigingen kunnen kinderen stimuleren om niet alleen hun A diploma te halen, maar ook B en C en daarna ook te blijven zwemmen’.

Ondersteuning

Breedveld ziet graag dat er mogelijkheden komen voor reddingsbrigades om zich structureel in te zetten: ‘Wekelijks zijn duizenden vrijwilligers in de weer om anderen veilig plezier te laten beleven op het water. Dat is een groot goed en levert de maatschappij veel op. Maar er wordt wel steeds meer van de lifeguards gevraagd, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Dat vereist een goede ondersteuning. Ik hoop dat de overheid daar oog voor houdt’.