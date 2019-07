Je kinderen met een gerust hart achterlaten bij de oppas

Je wilt samen een avondje op stap, of jullie moeten samen naar een belangrijke afspraak gaan. Daarom laat je een oppas komen die voor jouw kind of kinderen kan zorgen. De oppas komt bij jullie in huis zodat de omgeving vertrouwd is voor de kinderen. Aan alles is gedacht, toch blijft er een naar gevoel hangen. Moet je iedere vijf minuten gaan bellen of appen, of zijn er andere mogelijkheden om de situatie in de gaten houden? Met smart home toepassingen zoals een wifi alarmsysteem of een slimme rookmelder is dat zeker mogelijk. Deze oplossingen en meer vind je op deze pagina.

Een wifi alarmsysteem plaatsen

Laten we beginnen met een centraal alarmsysteem, dat is het brein van een beveiligingsinstallatie. Er zijn alles-in-één oplossingen zoals de Somfy One, die naast een wifi alarmsysteem ook een camera heeft ingebouwd. Je kunt ook uitgaan van een huisautomatiseringssysteem dat je kunt uitbreiden. Denk aan sensoren op deuren en ramen die een melding geven zodra deze geopend worden. Zowel van buiten door inbrekers als van binnen bij kinderen die er stiekem tussenuit willen knijpen. Naast een alarm met geluid en/of licht kunnen notificaties ook direct worden doorgestuurd naar jouw smartphone, waar je ook bent.

IP deurbel installeren

Nu we een centraal thuisnetwerk hebben geïnstalleerd voor het alarm, zou het jammer zijn om hier niet meer veilige maatregelen aan te koppelen. Een IP deurbel is ideaal wanneer je van huis bent, op zolder staat of gewoon geen zin hebt om voor iedere verkoper de deur te openen. Een IP deurbel met camera werkt als een standaard parlofoon, met het verschil dat het audio/video signaal naar een mobiel apparaat verzonden wordt. Zo kun je van iedere locatie de persoon aan de deur te woord staan zonder de deur te openen. De kinderen spelen gezellig met de oppas in de huiskamer terwijl de verkoper of bezorger met je praat alsof je gewoon thuis bent. Als de kust veilig is kun je de oppas vragen de deur te openen, met een smart home deurslot kun je zelfs de deur op afstand ontgrendelen terwijl je niet thuis bent.

Hoe werkt een slimme rookmelder?

De kans is groot dat je al één of meerdere rookmelders in huis hebt hangen. Dat is heel verstandig, toch wordt het wellicht tijd om te upgraden naar een slimme rookmelder met wifi. Wanneer er rook wordt gedetecteerd zul je hiervan een melding krijgen op je eigen mobiel, maar er is nog meer mogelijk. Een rookmelder met wifi kan ook slimme verlichting in huis activeren, de gordijnen laten openen en eventueel het deurslot ontgrendelen. Zo is er direct een duidelijke vluchtroute, wat voor een oppas die niet alles weet van de woning ideaal is. De oppas brengt de kinderen direct in veiligheid en je kunt ondertussen zelf op afstand maatregelen nemen indien nodig.

Weet wat er gebeurt met een bewakingscamera

Er zijn bewakingscamera’s voor buiten de woning en voor binnen. De buitencamera wordt vaak gebruikt in combinatie met het wifi alarmsysteem dat we zojuist al genoemd hebben. Het is ook mogelijk om de binnenzijde van de woning te monitoren. Omdat het alziende oog van de camera in huis niet altijd prettig is zijn er camera’s met een ‘privacy shutter’ te koop. Dat is een klepje dat voor de camera schuift wanneer je thuis bent en de kust veilig is. De Somfy camera is hiermee uitgerust, ook de Facebook camera heeft een dergelijke functie maar die is (nog) niet in België verkrijgbaar. Wanneer de kinderen thuis zijn met de oppas kun je een oogje in het zeil houden, zo is er niets om je ongerust over te maken.

Hoe zit het met de privacy van de oppas?

Je mag niet zomaar mensen vastleggen met een camera zonder uitdrukkelijke toestemming, ook niet in huis. Je zult de oppas dus op de hoogte moeten stellen dat er zich een beveiligingscamera bevindt en wat de bedoeling daarvan is. Na toestemming mag je gewoon beelden vastleggen. Heb je buiten een beveiligingscamera geplaatst? Dan moet je duidelijk aangeven dat er een camera aanwezig is, voordat de bezoekers op jouw terrein komen. Bij een camera als deurbel zou je dit bij de stoep al duidelijk moeten aangeven.

Zorg dat de oppas snel contact kan opnemen, en de kinderen ook

Geef uiteraard jouw telefoonnummer(s) door aan de oppas, en indien mogelijk ook WhatsApp, Messenger of een mailadres als contactinformatie. Afhankelijk van de leeftijd geldt dat ook voor de kinderen, het is mogelijk dat zij contact moeten opnemen in een noodsituatie. Geef duidelijk aan hoe je te bereiken bent en stel vooraf een noodplan op met de juiste volgorde van handelingen en contactpersonen.

Zo kun je met een gerust hart je kinderen achterlaten bij de oppas!