Simyo verkozen tot beste Sim Only provider 2019

Simyo is met een 8,7 verkozen tot beste Sim Only provider van 2019. Dit blijkt uit een recentelijk onderzoek van simonly.nl. Onder meer dan 1100 sim only abonnees is bepaald welke provider als beste wordt ervaren.

Simyo is hiermee voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste provider. De provider scoorde goed in zowel de categorie internet als bellen. Op een gezamenlijke tweede plaats volgen Simpel en Youfone met een 8,6.

Youfone heeft de beste klantenservice

Youfone wordt als best beoordeeld in de categorie klantenservice met een 8,4. Het cijfer is bepaald aan de hand van verschillende factoren zoals: bereikbaarheid, openingstijden, deskundigheid, wachttijden en de beschikbaarheid van fysieke locaties. Providers als Telfort, KPN, Vodafone en Simyo komen erg in de buurt met een gemiddelde van 8,1.

Prijs is belangrijkste factor

De prijs van het abonnement bleek de belangrijkste factor bij het afsluiten van een abonnement. De meeste mensen die gebruik maken van Sim Only betalen 1-10 euro per maand (40%). Dit is duidelijk terug te zien bij 50-plussers: maar liefst 60% van hen heeft een abonnement tussen de 1-10 euro. Bij jongeren (18-25 jaar) is dit percentage 45% en bij volwassenen (26-49) is het 38%.