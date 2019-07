Naar welke recordtemperatuur stijgt het kwik?

Het kwik gaat de komende dagen fors omhoog en dat terwijl de temperatuur vandaag al ruim over de 32 graden aantikte. Het is dan ook waarschijnlijk dat er komende dagen een nieuw temperatuurrecord wordt gevestigd. Dat zal waarschijnlijk donderdag gebeuren. De verwachting is dat het kwik lokaal zelfs tot 39 graden uit zal gaan komen en dat betekendt een nieuw record.

Record hoogste temperatuur

De hoogste temperatuur ooit ergens in Nederland gemeten is 38,6 graden op 23 augustus 1944 in Warnsveld. In de zomer van 2018, op 26 en 27 juli werd in Arcen 38,2 en 38,1 graden gemeten. Ook in Maastricht is twee keer een temperatuur boven de 38 graden geregistreerd, in 1947 en 2015. In De Bilt is het in de afgelopen ruim honderd jaar op zeven dagen warmer geweest dan 35,0 graden.

Weersverwachting vanavond en vannacht

'Vanavond en vannacht is er weinig bewolking en blijft het nog lang warm. De minima liggen tussen de 17°C in het noorden en 20°C in het zuiden en worden pas aan het einde van de nacht bereikt. De wind draait geleidelijk naar oost en is zwak, in het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer matig', zo meldt het KNMI.

Woensdag lokaal 38 graden

Morgen overdag is het opnieuw zonnig en het wordt nog warmer dan vandaag; de maximumtemperaturen lopen uiteen van 32°C op de Waddeneilanden tot lokaal 38°C in het zuiden en zuidoosten. In de middag trekken in de westelijke helft van het land wel enkele wolkenvelden over. In het uiterste zuidwesten is een zeer lokale (onweers-)bui met daarbij windstoten niet helemaal uitgesloten. 'De wind is zuidoost en zwak tot matig, in de tweede helft van de middag draait de wind in de westelijke kustprovincies naar west waardoor er daar enige verkoeling optreedt', aldus het KNMI.