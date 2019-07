Weer snikhete tropische dag, RIVM waarschuwt voor kans op smog

De maximale temperaturen lopen uiteen van 32 graden op de Waddeneilanden tot 38 graden in het zuiden en zuidoosten. Vanwege de extreme hitte, die in ieder geval tot en met vrijdag duurt, heeft het KNMI voor bijna het hele land code oranje afgegeven. Allleen in het Waddengebied geldt code geel. Donderdag kan het zelfs nog een graadje warmer worden. Ook komende nacht blijft het warm en komt de temperatuur op de meeste plaatsen niet beneden de 20°C, vooral in stedelijke gebieden. Vrijdag volgt nog een extreem warme dag met maxima rond 35°C.

In heel Nederland kans op smog door ozon

Op woensdag 24 juli 2019 is er in heel Nederland kans op smog door ozon. Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit "slecht". Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Dit meldt het RIVM.

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Raadpleeg bij klachten de huisarts of GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst .

Ozonverwachting voor donderdag en vrijdag

De aanhoudende tropische temperaturen en het inkomende zonlicht dragen bij aan de vorming van ozon. Op donderdag en vrijdag vindt dat proces in het hele land plaats.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.