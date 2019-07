Man aangehouden in De Ronde Venen: wietkwekerij in woning

Zaterdagochtend 20 juli rond 0.35 uur is op de Koppeldijk in Abcoude ter controle een 22-jarige bestuurder uit De Ronde Venen staande gehouden.

Een speekseltest wees uit dat de man onder invloed was van drugs. Ook bleek de man in het bezit te zijn van een groot geldbedrag en in zijn auto werden softdrugs aangetroffen.

Toen de wijkagent de volgende ochtend hoorde van het incident, bleek hij al enige tijd het vermoeden had dat de aangehouden man zich bezighield met de handel in drugs, maar nog te weinig bewijs had om verdere stappen te kunnen nemen.

Nu er in de auto van de man drugs en een som geld was aangetroffen, vond de hulpofficier van justitie dat er voldoende reden was om bij de man een huiszoeking te doen.

In de woning van de man werd een wietkwekerij aangetroffen bestaande uit ongeveer 200 plantjes en een aanzienlijke hoeveelheid poeders en tabletten die mogelijk drugs zijn. De poeders en tabletten worden onderzocht door het NFI.

De verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris die besloot dat de verdachte langer vast moet blijven zitten. Het onderzoek wordt voortgezet.