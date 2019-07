'Voortvluchtige topcrimineel Taghi zit in Dubai'

Het is zo goed als zeker dat de meest gezochte crimineel van Nederland Ridouan Taghi zich schuil houdt in Dubai.

De 41-jarige Taghi wordt verdacht van meerdere liquidaties. Politie en justitie maken al anderhalf jaar jacht op hem. Dit meldt de Telegraaf woensdag op basis van bronnen binnen het Openbaar Ministerie (OM). De krant schrijft dat politie en justitie ervan overtuigd zijn dat het net zich rond Taghi sluit. Justitie denkt dat Taghi en zijn organisatie achter zeker elf moorden en pogingen daartoe zitten, zo laten bronnen binnen het OM, die drect zijn betrokken bij het onderzoek naar Taghi, weten. De liquidaties vonden voornamelijk plaats binnen het Utrechtse criminele milieu. Volgens het OM leidden Ridouan Taghi en Said Razzouki de "goed geoliede moordorganisatie".

Vorige week lieten politie en justitie bij het programma Opsporing Verzocht verouderingstekeningen van Taghi en Saïd Razzouki zien, de twee voortvluchtige hoofdverdachten in een groot liquidatieproces, zien. De uitzending leverde volgens woordvoerder Wim de Bruin 29 tips op, zo meldt de krant. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van twee keer 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van Taghi en Razzouki.

In maart 2018 maakte het OM bekend dat een kroongetuige uitgebreid verklaringen had afgelegd over Taghi. Een week later werd de broer van de kroongetuige Nabil B. vermoord in Amsterdam.