Identiteit stoffelijk overschot Amsterdam-Rijnkanaal bekend

Vrijdag 19 juli werd een stoffelijk overschot aantroffen in het Amsterdam-Rijnkanaal. Een rechercheteam (TGO) is een onderzoek gestart.

Sectie heeft uitgewezen dat het aangetroffen lichaam van de 43-jarige Festim Lato is. Hij is het slachtoffer van een misdrijf geworden.

Vrijdagmiddag treffen agenten - na een melding van een passant - de stoffelijke resten van een man aan in het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Kanaaldijk Oost in Nigtevecht. Gezien de staat waarin het lichaam zich bevond, is het aannemelijk dat het mogelijk meerdere dagen in het water heeft gelegen. Omdat het water stroomt, is het niet duidelijk waar de stoffelijke resten in het water zijn gelegd. Het Amsterdam-Rijnkanaal loopt van Tiel naar Amsterdam.

Mogelijk motief

De 43-jarige Festim Lato is voor het laatst rond het weekend van 13 juli in levende lijve gezien. De recherche is onder andere op zoek naar informatie die meer duidelijkheid geeft over het tijdstip van zijn overlijden. Maar ook andere informatie die een beeld geeft over het leven van Festim Lato of belangrijk kan zijn voor het onderzoek is welkom.

Er wordt op dit moment veel gespeculeerd en gesproken over zijn leven en het mogelijke motief van zijn dood. Het rechercheteam wil daar in dit stadium van het onderzoek niet inhoudelijk op in gaan.

Informatie delen kan via de opsporingstiplijn 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.