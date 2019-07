OM eist 9 jaar cel tegen havenmedewerker voor invoer 1.150 kilo cocaïne

Drugssmokkel

Verspreid over drie dagen in september en oktober 2016 trof de douane opengebroken containers aan op de terminal van ECT. Al deze containers hadden hetzelfde land van herkomst, dezelfde afzender, dezelfde bestemming en bevatte steeds koffiebonen. Alles wees erop dat in die containers verdovende middelen waren gesmokkeld. Al snel kwam de 44-jarige verdachte in beeld, omdat er met zijn account is geprobeerd de containers te verplaatsen.

Switchmethode

Het aantreffen van opengebroken containers past in een vaker voorkomende smokkelmethode: de switchmethode. Containers met verdovende middelen (A) worden vlakbij een container uit een ‘veilig land’ (B) geplaatst. De verdovende middelen worden uit container (A) gehaald en in de ‘veilige container’ (B) gestopt die vervolgens opgehaald wordt en het haven terrein zonder problemen verlaat. Deze methode werkt alleen als de criminelen controle hebben over de posities van de containers.

Binnendringen

Het is precies om die reden dat criminele organisaties proberen ‘binnen te dringen’ in bedrijven in de haven. Voor het controleren en manipuleren van de containerstroom wordt grof geld betaald. De officier van justitie is er van overtuigd dat verdachte hierbij betrokken was en dat hij voor het manipuleren van de containers vorstelijk beloond is.

'Nooit geld gezien'

De man verklaard dat hij nooit geld heeft gezien. Dat acht de officier van justitie niet aannemelijk, omdat hij veel uitgaven heeft gedaan die niet bij zijn legale inkomsten passen. Volgens het OM heeft de man zich laten omkopen en tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden de cocaïnesmokkel mogelijk gemaakt. Daarmee maakte hij misbruik van het vertrouwen van zijn werkgever en heeft hij de integriteit van zijn werkgever en de Rotterdamse haven geschaad.

Gevangenisstraf

Het OM vindt dat een gevangenisstraf van lange duur rechtvaardig is, gezien het grote aantal kilo’s en de duur van de periode dat verdachte zich met deze praktijken heeft beziggehouden. Het Openbaar Ministerie eist daarom vandaag voor de rechtbank van Rotterdam een celstraf van negen jaar en eist dat de verdachte het verkregen voordeel (ruim € 94.000) terug moet betalen aan de staat. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.