Geslacht wolvenwelpjes DierenPark Amersfoort is bekend

'Welpjes groeien als kool'

De jonge wolven zijn samen met de ouders te spotten in het Woud in de Amersfoortse dierentuin. 'Wie de wolvenwelpjes nog wilt zien als zij klein zijn, moet snel zijn. De jongen groeien als kool', aldus Marc. 'De jonge roofdiertjes zijn steeds vaker te bewonderen in hun verblijf, waar zij lekker op onderzoek gaan met hun ouders.'

Namen

Het enige wat nog mist, is een naam voor de vier kleine wolvenwelpjes. 'Wij zijn hard op zoek naar twee leuke meisjesnamen en twee jongensnamen', laat de roofdierverzorger weten. 'Bezoekers kunnen meedenken door hun ideeën voor korte, Scandinavische namen achter te laten op de Facebookpagina van DierenPark Amersfoort. Wie weet kiezen wij als dierverzorgers jouw naam uit.'