Europese webwinkels zetten 390 miljoen om in Nederland

In het eerste kwartaal van 2019 gaven Nederlandse consumenten ongeveer 390 miljoen euro uit bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. In vijf jaar zijn de online aankopen bij Europese webwinkels met ruim 150 procent gegroeid. Dit meldt het CBS donderdag op basis van lopend onderzoek.

Webwinkels in Europese Unie

Het gaat bij de omzet van Europese webwinkels om online aankopen van goederen door Nederlandse consumenten bij bedrijven buiten Nederland die zijn gevestigd in de Europese Unie. De cijfers zijn berekend volgens een methode die nog in ontwikkeling is en ze zijn dus voorlopig.

Internetverkopen van Nederlandse webwinkels 17 procent hoger

De internetverkopen van in Nederland gevestigde webwinkels waren in het eerste kwartaal van 2019 bijna 17 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Bij de Nederlandse internetverkopen kan onderscheid worden gemaakt tussen pure webwinkels en ‘multi-channelers’, winkels waarvan onlineverkoop niet de hoofdactiviteit is. De omzet van pure webwinkels in Nederland was in het eerste kwartaal van 2019 ruim 12 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2018. Bij de Nederlandse multi-channelers was de online-omzet bijna 24 procent hoger.

Omzetaandeel Europese webwinkels beperkt

De aankopen van Nederlanders bij Europese webwinkels vormen een relatief klein deel van de consumptieve bestedingen. In 2018 ging het om nog geen 2 procent van de totale Nederlandse detailhandelsomzet. Het verschil tussen Nederlandse en buitenlandse webwinkels is voor een consument niet altijd goed te zien. Webwinkels zijn veelal in meerdere talen opgemaakt en buitenlandse webwinkels kunnen een Nederlandse versie hebben.