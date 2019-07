Koel, trendy en veilig op de motor met deze zomerse hitte

Het vakantieseizoen is aangebroken. Op de straten wordt het rustiger, maar ook erg heet. Motorrijden is heerlijk met mooi weer, maar als het te heet is, is een motorpak erg warm. Op de motor in T-shirt met korte broek en slippers is echt zo oldskool. Om beschermd en gekoeld op de motor te zitten, zijn er allerlei trendy opties. Van doorwaaikleding tot koelvesten. Het dragen van speciale motor-broek en -laarzen vermindert de kans op ernstige ver¬wondingen aan het onderlichaam met 68% en het dragen van een motorjas en handschoenen vermindert kans op verwondingen aan polsen en handen met 48%*.