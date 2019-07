Boom vermoedelijk getroffen door blikseminslag

Nadat vermoedelijk de bliksem aan het einde van zondagmiddag insloeg in een boom langs de N637 bij Schijndel was de doorgang verspert. Een enorme tak brak uit de boom en kwam zowel op de rijbaan als het naastgelegen fietspad.

Een buurtbewoner kwam direct in actie met zijn motorkettingzaag en maakte de rijbaan en het fietspad vrij. Hiermee was hij juist klaar toen de reeds gealarmeerde brandweer arriveerde. Zij hebben het wegdek welke nog bezaaid lag met kleine takken, bladeren en eikels de berm in geveegd waarna de politie de weg weer vrij gaf.