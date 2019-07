Amsterdam steunt oproep om minder afval in te voeren uit buitenland

De oproep van de Vereniging Afvalbedrijven om minder buitenlands afval te importeren kan rekenen op steun van de gemeente Amsterdam. 'Er ontstaat zo op korte termijn meer ruimte om afval te verwerken bij alle afvalverwerkers in Nederland', zo meldt de gemeente Amsterdam.

'Nationaal probleem'

'De krappe capaciteit op de Nederlandse markt is een nationaal probleem. Het is daarom van belang dat het bedrijfsleven, de Rijksoverheid, provincies en gemeenten samen aan een langetermijnoplossing werken', aldus de gemeente Amsterdam.

Oproep

De Vereniging Afvalbedrijven heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) opgeroepen de komende maanden minder afval uit het buitenland in te voeren. Daarmee moet worden voorkomen dat er problemen ontstaan door het tijdelijk stilleggen van 4 van de 6 productielijnen bij AEB (Afval Energie Bedrijf). De productielijnen werden stilgelegd vanwege problemen met onderhoud en veiligheid. De fabriek draait nu op een derde van de gebruikelijke capaciteit.

Afval wordt gewoon opgehaald

De gemeente Amsterdam neemt verantwoordelijkheid door samen met de banken extra krediet te verstrekken aan AEB. Daardoor kan het afval in de stad en in de regio gewoon worden opgehaald en verwerkt. Voor een oplossing van de structurele problemen bij AEB is een herstructureringsmanager aangesteld die de komende weken een bedrijfssaneringsplan maakt.