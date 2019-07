Aankomend weekend groot onderhoud aan de A2

Afsluitingen en omleidingen

Het komende weekend is de hoofdrijbaan afgesloten voor het doorgaande verkeer tussen de Leidsche Rijntunnel en Maarssen in de richting van Amsterdam. Het verkeer wordt via de parallelbaan van de A2 geleid. Ook op- en afrit (8) Utrecht-Centrum van de A2 richting Amsterdam zijn afgesloten. Net als de verbindingsweg A12/A2 ter hoogte van knooppunt Oudenrijn komende vanuit Den Haag richting Amsterdam. Daarnaast is ook de verbindingsweg A27/A2 dicht ter hoogte van knooppunt Everdingen komende vanuit Breda in de richting van Amsterdam. Weggebruikers dienen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot meer dan 30 minuten. Gele borden geven de omleidingen aan.

Hinder beperken

Rijkswaterstaat doet er alles aan om hinder voor weggebruikers te beperken. Daarom blijven tijdens de werkweekenden twee rijstroken beschikbaar tusen de Leidsche Rijntunnel en Maarssen in de richting van Amsterdam, waardoor doorgaand verkeer mogelijk blijft. Het verkeer wordt omgeleid bij de afsluiting van op- en afrit (8) Utrecht-Centrum richting Amsterdam (zie PDF).

Groot onderhoud hard nodig

Het asfalt op de A2 tussen Holendrecht en de Leidsche Rijntunnel is na acht jaar intensief gebruik verouderd en hard aan onderhoud toe. Na het groot onderhoud kan de A2 weer jaren mee. Tijdens het groot onderhoud vervangt Rijkswaterstaat onder meer asfalt en voegovergangen. De buitenste rijstroken en de vluchtstrook tussen Holendrecht en Maarssen krijgen nieuw asfalt. Tussen Maarssen en de Leidsche Rijntunnel krijgt de hele rijbaan nieuw asfalt. Daarbij herstelt Rijkswaterstaat oneffenheden in het wegdek.

Reductie van CO2-uitstoot

Bij de uitvoering van het groot onderhoud aan de A2 bespaart aannemerscombinatie Boskalis Van Gelder bijna 10 ton aan CO2-uitstoot door freesasfalt en nieuw asfalt aan- en af te voeren per schip. Bovendien vermindert hierdoor de hinder voor het wegverkeer.

250.000 ton asfalt

Voor het totale project (10 weekendafsluitingen en meerdere nachtwerkzaamheden) voert de aannemer zo’n 250.000 ton aan oud en nieuw (frees)asfalt af en aan. Dit komt neer op ongeveer 421.000 transportkilometers. De combinatie Boskalis Van Gelder beperkt het aantal kilometers over de weg en daarmee de hinder door al het freesasfalt eerst naar een depot op bedrijventerrein Lageweide in Utrecht te brengen. Vanaf hier gaat het per schip naar de asfaltcentrales waar ze het recyclen. Door dit transport via water in plaats van over de weg reduceren zij het aantal transportkilometers naar 164.000 km. Het afvoeren per schip levert zo een besparing op van 9.640 kg CO2. Dit is een reductie van 73%.