Brand bij afvalverwerkingsbedrijf in Nieuwegein

Bij afvalverwerkingsbedrijf Groen Rycycling in Nieuwegein staat een afvalhoop in brand.

De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt. Voor de bestrijding is een extra blusvoertuig opgeroepen voor het verzorgen van de waterwinning. De brand die rond 04.15 uur uitbrak, is inmiddels onder controle, maar het zal nog uren duren voor alles is geblust. Dit meldt Veiligheidsregio Utrecht.

De brandlucht van de brand in een afvalhoop bij afvalverwerkingsbedrijf is te ruiken in delen van Utrecht-zuid. Mensen die last hebben van de stank wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De volkstuintjes in de punt van Plettenburg in Nieuwegein zijn afgesloten. Ze liggen pal in de rook van de brand

Update 08.30 uur

Bij afvalverwerkingsbedrijf Groen Rycycling worden de brandende hopen afval afgegraven en afgeblust. Dit gaat nog vele uren duren. De stankoverlast is inmiddels flink verminderd.