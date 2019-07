Grote huurprijsverschillen binnen Rotterdam

Nieuwe huurders betaalden in de eerste helft van 2019 gemiddeld € 16,29 per vierkante meter per maand voor een vrijesectorhuurwoning in Rotterdam. Dit is bijna een euro meer dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius. Op wijkniveau zijn de prijsverschillen echter vrij groot.

Rotterdam Centrum blijft het duurst

Nieuwe huurders zijn het duurst uit in Rotterdam Centrum. Per vierkante meter betaalde een nieuwe huurder € 18,93 per maand, een halve euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Rotterdam Noord is de op één na duurste wijk van Rotterdam. Voor een even grote woning als in het centrum is de gemiddelde vierkantemeterprijs hier € 16,57 per maand.



Hoewel Rotterdam Centrum en Rotterdam Noord het duurst zijn, werden de grootste prijsstijgingen gemeten in Delfshaven en Charlois. Nieuwe huurders betaalden hier respectievelijk € 15,52 (+12%) en € 13,36 (+10%) per vierkante meter per maand.



Ook Charlois, gelegen aan de rand van Rotterdam Zuid, wordt steeds populairder. “Doordat beleggers de kansen in Rotterdam Zuid benutten als investering komen hier steeds meer huurwoningen”, stelt drs. Esther Dekker, vastgoed directeur van Max Property Group. “De goede verbinding naar Rotterdam Noord maakt van wijken zoals Charlois een geliefd gebied onder studenten, starters en young professionals.”



Dat de prijzen van huurwoningen in deze wijken snel stijgen, is niet geheel onverwacht. Delfshaven wordt al jarenlang aangewezen als de volgende “place to be”. De wijk heeft een grote aantrekkingskracht op jongvolwassenen en verschillende (nieuwbouw)projecten schieten als paddenstoelen uit de grond. “Wij zien in Delfshaven en omliggende wijken een revitalisering van kantoorgebouwen die worden getransformeerd naar luxe woonstudio’s voor met name expats en afgestudeerde HBO/WO studenten”, geeft Alfred van Dop van Dop & Dop Consultancy aan. “Deze groep heeft een ruimer woonbudget en is vaak op zoek naar een tijdelijke woonruimte voor de duur van hun werkcontract of studietraject.”

Schiedam, Capelle aan den IJssel en Vlaardingen

Schiedam is qua huurprijs een interessant alternatief voor Rotterdam, de vierkantemeterprijs ligt ook hier bijna drie euro onder het Rotterdamse gemiddelde: nieuwe huurders betaalden € 13,38 per vierkante meter per maand. Ten opzichte van een jaar eerder is dit echter bijna twee euro méér, een stijging van 16,4 procent. Een stijging van ongeveer drie tot vijf procent is gemiddeld, een stijging van 16 procent is uitzonderlijk.



Ook naastgelegen steden Capelle aan den IJssel en Vlaardingen bieden een betaalbaarder alternatief. In Capelle aan den IJssel ligt de gemiddelde vierkantemeterprijs ruim drieënhalve euro onder het gemiddelde van Rotterdam: nieuwe huurders betaalden hier het afgelopen half jaar € 12,79 per vierkante meter per maand. In Vlaardingen ligt de vierkantemeterprijs iets hoger, maar nog steeds ruim onder het gemiddelde van de Havenstad: € 13,31.



Woningbouw in Rotterdam

Om de krapte op de woningmarkt op te lossen moet er meer gebouwd worden in Nederland, en zo ook in Rotterdam. Tot 2040 moeten er minimaal 50.000 nieuwe woningen bij komen, blijkt uit een verkenning van de Rotterdamse gemeenteraad. Ook in Capelle aan den IJssel zal flink worden bijgebouwd. De stad is één van de gebieden die in de Woondeal Randstad-Zuid is opgenomen als ontwikkellocatie. In de periode tot 2025 moeten hier en op nog vijf andere locaties zo’n 100.000 woningen worden bijgebouwd.