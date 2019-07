Lantaarnpalen op snelwegen gaan 's avonds en 's nachts weer aan

Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Sinds het voorjaar van 2013 gaan op sommige snelwegen 's avonds na 21.00 uur of na 23.00 uur de lampen uit. De wegen waar dat gebeurt zijn bij elkaar zo’n 550 kilometer lang. Dit melden meerdere media woensdag.

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat verlichting in het algemeen zowel de verkeersveiligheid als de beleving daarvan verbetert. Minister Van Nieuwenhuizen wil om die reden de lampen weer aan laten. Er was in het regeerakkoord al afgesproken dat de maatregel zou worden teruggedraaid op plaatsen waar de verkeersveiligheid verbetert als de verlichting de hele nacht blijft branden. De lantaarnpalen mogen weer aan, maar de minister wil daarbij wel rekeninghouden met de Wet natuurbescherming. Die verbiedt activiteiten die leiden tot het opzettelijk verstoren van beschermde diersoorten.