Verdachten van vrijheidsberoving en bedreiging aangehouden

De politie kreeg maandagavond 29 juli de melding via een familielid dat de bewoner vermoedelijk werd vastgehouden in zijn woning en bedreigd werd met een vuurwapen. Direct werd er een onderzoek gestart bij de woning, maar daar werd niemand meer aangetroffen. In de woning werd vervolgens sporenonderzoek verricht. Het onderzoek van de recherche leidde uiteindelijk naar een 22-jarige man uit Rotterdam en een 34-jarige Delftenaar. Deze verdachten werden dinsdag in Rotterdam aangehouden en zijn in verzekering gesteld. De recherche doet verder onderzoek naar de toedracht van de vrijheidsberoving. De bewoner werd 30 juli aangetroffen. Hij bleek ongedeerd.