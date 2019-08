Haagse brandweercommandant: brandveiligheid bij hoogbouw in het gedrang

Mensen opstapelen is toch risico opstapelen. Het dichtbouwen van de stad gaat problemen opleveren. Volgens Lieben staat veiligheid bij grote stedenbouwkundige plannen vaak onderaan de prioriteitenlijst. Ook de opkomst van de elektrische auto's levert grote risiso's op. Dit schrijft het AD vrijdag.

Hoogwerkers komen maar tot 30 meter hoogte

Het aantal hoogbouwprojecten neemt door het hele land enorm toe. Daarover maakt de brandwer zich zorgen. Lieben in de krant: 'Onze hoogwerkers komen tot 30 meter hoogte, maar daarboven kunnen we een brand alleen van binnen bestrijden. Als een toren helemaal in brand vliegt, kunnen wij echt niemand meer komen redden.' Ze vindt dat er voordat er begonnen wordt met een nieuw hoogbouwproject er eerst goed na moet worden gedacht over brandbestrijding. Zo'n tien procent van de kosten moet volgens Lieben worden gereserveerd voor brandveilig bouwen. Ze denkt dat dit percentage groter moet worden naarmate er hoger wordt gebouwd. Bij de bouw moet gebruik worden gemaakt van materialen die lang tegen hitte kunnen en daarnaast kunnen ook sprinklers worden geïnstalleerd. Of er op 200 meter hoogte nog genoeg druk op de waterleiding zal staan, is wel de vraag. Lieben vindt ook dat gemeenten erop moeten letten dat een gebied voor brandweerwagens bereikbaar blijft.

Gevaren energietransitie

Lieben maakt zich ook zorgen om de energietransitie. In de krant zegt ze: 'Politici buitelen over elkaar heen om elektrisch rijden groot te maken, maar als zo’n batterij in brand vliegt, moeten we die vier dagen onder water zetten om het vuur te doven. Veel parkeergarages mag je niet inrijden met een lpg-tank. Maar tien Tesla’s naast elkaar? Geen probleem!'